小罗勃甘乃迪批拜登川普践踏美国宪法

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（法新社华盛顿24日电） 竞逐白宫宝座的独立参选人小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr）今天指控现任总统拜登和前总统川普践踏美国宪法。

反对疫苗的小罗勃甘乃迪在华府自由党（Libertarian Party）全国大会上对着一小群群众发表客座演说时，为了COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时期的防疫限制措施，以及言论自由受到的威胁抨击拜登和川普。

小罗勃甘乃迪说：「如果你珍视自由，你最好选出受到自由激励，会用自由来鼓舞他人的领袖，相信自由，且尊重『权利宣言』（Bill of Rights）的领袖。」他发表演说时，演讲厅里还有数十个空座位。

「我要很遗憾地说，川普总统和拜登总统都没有通过这个关键考验。他们在关键时刻都未能坚守宪法。」

小罗勃甘乃迪来自美国最知名政治家族的后裔，他在未能以民主党人身分参加初选后，原本考虑加入自由党，不过最终仍选择以独立参选人身分竞选总统。

虽然环保律师出身的小罗勃甘乃迪在11月总统大选中胜出的机会微乎其微，但民主党人和共和党人担心所谓的「外卡」参选人可能会影响关键摇摆州的激烈选战。

小罗勃甘乃迪抨击川普COVID-19防疫封锁措施并实施保持社交距离，也怪罪拜登的强制接种疫苗措施，以及「与联邦调查局（FBI）勾结」，迫使大型科技企业审查美国人的言论。