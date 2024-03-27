小罗勃甘乃迪搭档谷歌共同创办人前妻 角逐美总统大选

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（法新社奥克兰26日电） 美国总统大选独立参选人小罗勃．甘乃迪今天选择富有的矽谷律师、政治素人夏纳翰作为竞选搭档；外界认为，反建制派的他对民主党籍的拜登构成的威胁愈来愈大。

美国已故前总统约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）侄子、反疫苗倡议者小罗勃．甘乃迪（Robert Kennedy Jr）是继1992年逐鹿白宫的亿万富豪裴洛（H. Ross Perot）之后，最受欢迎的独立参选人，全国支持率平均约达12%。

共和党籍前总统川普将在11月大选与争取连任的现任总统拜登二度对决，民主党人担心，选民对甘乃迪政治王朝的情怀，恐严重冲击拜登的选情。

科技企业家夏纳翰（Nicole Shanahan）是政治素人，过去一直是民主党竞选募款的金主。在此之前，小罗勃．甘乃迪曾考虑让美式足球联盟NFL纽约喷射机队（New York Jets）明星四分卫罗杰斯（Aaron Rodgers）、前明尼苏达州州长温杜拉（Jesse Ventura）和电视节目主持人麦克罗威（Mike Rowe）担任他的副手。

现年70岁的小罗勃．甘乃迪在加州奥克兰（Oakland）对大约500名支持者说，他心目中的副总统是个能「为千禧世代和Z世代发声，疗愈我们的孩子、保护我们的环境、恢复我们的土壤以及将化学物质从食物中去除的人，且知道科技将如何奴役我们，或带领我们走上回归自由和繁荣的道路」。

38岁的夏纳翰2013年创立一家科技律师事务所，利用人工智慧（AI）来分析专利组合。

夏纳翰告诉「纽约时报」，她2月曾协助制作一个受人瞩目的超级杯（Super Bowl）广告来支持小罗勃．甘乃迪，并向一个政治团体捐赠400万美元（约新台币1.3亿元），以支付播放这则广告的费用。

夏纳翰有个患有自闭症的女儿，她告诉纽时，对儿童健康与疫苗的担忧促使她支持小罗勃．甘乃迪。

夏纳翰在演说中提到自己的出身，描述她的童年生活过得很艰苦。她的母亲为中国移民，做过看护与秘书工作；她的父亲是有爱尔兰与德国血统的美国人，「饱受药物滥用所苦」，一直保不住饭碗。

谈到她们全家仰赖政府补助过活的过往时，她说：「你们可能知道，我后来变得很富裕，但我在奥克兰的故乡教会我许多永远不会忘记的事情，例如财富是用来帮助那些有需要的人。」

夏纳翰2018年与谷歌（Google）共同创办人布林（Sergey Brin）结婚，不料这段婚姻仅持续4年，她否认媒体指她与亿万富翁马斯克（Elon Musk）有染，是两人婚姻破裂的导火线。

夏纳翰创立Bia-Echo基金会，致力于促进「生殖权益、刑事司法改革与健康宜居的地球」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）