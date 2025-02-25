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尹锡悦弹劾案庭审进入尾声 预计3月中旬宣判

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（法新社首尔25日电） 韩国遭停职的总统尹锡悦今天面临最后一场弹劾案庭审，接着法官将决定是否因他引发混乱的戒严令而正式将他免职，预计3月中旬将宣布判决结果。

尹锡悦去年12月3日晚间无预警宣布紧急戒严，短暂中止文官统治，导致民主韩国陷入政治动荡，尹锡悦于去年12月遭国会停职。

64岁的尹锡悦上个月因涉叛乱罪名被捕，一直被关在监狱里，他可能被判处终身监禁，甚至面临死刑。他的审判于上周开庭。

法新社报导，在首尔宪法法院经历数周紧张的弹劾案审理后，今天是尹锡悦弹劾案最后一次的开庭辩论，接着8名法官将闭门决定他的命运。

外界普遍预期，法院将在3月中旬宣布判决结果。

若尹锡悦遭免职，韩国必须在60天内重新举行总统大选。

尹锡悦的弹劾案审判，主要焦点在于他是否违宪宣布戒严。因戒严只在国家紧急状态之下或战争时期才实行。

反对派指责尹锡悦在没有正当理由的情况下，采取了戒严非常措施。

尹锡悦的律师金弘一（Kim Hong-il，音译）在上周坚称：「他宣布戒严的目的，并不是要瘫痪国家」。

金弘一说，相反地，此举意在「提醒公众，反对党主导的国会独裁造成国家危机，已让政府瘫痪」。（译者：纪锦玲）

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