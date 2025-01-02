尹锡悦拒认逮捕令 困守官邸吁支持者相挺

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（法新社首尔2日电） 韩国总统尹锡悦因上月3日戒严风波遭国会通过弹劾而停职，待宪法法院定夺。目前他拒不配合检警侦办，也不认法院签发的逮捕令，今天是他矢言「奋战到底」后连续第3天困守总统官邸内。

尹锡悦去年12月14日经国会表决通过弹劾后遭到停职，弹劾尚待宪法法院审理，但他同时也面临内乱罪的刑事指控，正由戒严联合侦查组进行调查。

支持与反对尹锡悦的群众已连日驻扎在总统官邸外，而尹锡悦的维安团队先前则阻止检警搜索，进而形成紧张对峙局面。

尽管尹锡悦避不露面，但仍选择顽抗，更在法院逮捕令1月6日到期前继续对支持者喊话，发表对办案人员极具挑衅的声明。

尹锡悦的律师尹甲根（Yoon Kab-keun，音译）向法新社（AFP）证实，尹锡悦在分发给支持群众的声明中说：「由于内、外部势力威胁主权及反政府活动蓄积，大韩民国正身处险境之中…我矢言和你们一起奋战到底，来保护这个国家。」

尹锡悦也表示，他在影音平台YouTube直播中观看1日晚间有数百人参与的激烈抗议。

尹甲根也向法新社证实，尹锡悦目前仍在总统官邸内。

由高级公职人员犯罪调查处（CIO，公调处）处长吴东运（Oh Dong-woon）警告，任何试图阻止当局逮捕尹锡悦者，都可能面临诉究。

一名公调处官员向法新社透露，首尔的法院已核发对尹锡悦官邸和其他场所的搜索令。

总统警卫处对各项针对尹锡悦的令状，依然维持需按正当程序处理的官方立场。

目前不清楚有多少维安人员驻守，但总统警卫处之前已挡过相关单位搜索尹锡悦的办公室及官邸。