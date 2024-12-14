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尹锡悦面临弹劾危机 支持者提到阴谋论

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（法新社首尔14日电） 南韩国会将在今天下午4时（台湾时间下午3时）左右再度表决总统尹锡悦弹劾案。部分支持尹锡悦的民众提到阴谋论。

尹锡悦本月3日晚间无预警宣布紧急戒严，引发轩然大波。昨天民调显示，超过75%南韩受访者认为必须弹劾尹锡悦。

不过也有少数人仍发声支持尹锡悦，数千人今晨在首尔市中心的广场集会，反对弹劾。有些人不只声称南韩选举被操纵，还说在野阵营被亲北韩势力渗透。

一名手持南韩国旗的62岁妇人告诉法新社：「尹锡悦无奈之下只能宣布戒严。我赞成他身为总统所做的每个决定。」

她还说「有数据证明我们的选举100%被人操纵」，「我们有铁证」。

反尹锡悦的抗议群众大多是年轻人，他们的集会充满节庆般的气氛，有些人随着韩国流行音乐呼喊口号、手持萤光棒以及具创意的抗议标语。

支持尹锡悦的群众年纪则大得多，他们的曲调也明显没那么欢快，有一首歌内容讲到「若是牺牲我的生命能救祖国，我在所不辞」。

一名身着军装的抗议者警告，如果继续弹劾下去，南韩将落入「亲北韩」势力的控制。

此言呼应尹锡悦宣布戒严时所说的话，他当时表示实施紧急戒严令是为铲除亲北韩势力，守护自由宪政体制。

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