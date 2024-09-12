尼加拉瓜社媒法限发文 挨批助强人总统镇压异已

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（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟11日电） 尼加拉瓜国会今天完成社媒法修法，可把在社群媒体上散播「恐慌」的人打入大牢。反对派认为，发文批评执政当局的人士将会因直言贾祸。 国会发布声明指出，新法令规范，如果刊发讯息造成「恐慌」或「恐惧」，最高可处5年徒刑。大部分国会议员效忠强人总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）。

而如果发文内容被认为助长歧视、仇恨或暴力，或危害社会或经济稳定，最高可处10年徒刑。

尼加拉瓜2020年对抗网路犯罪的立法导致诸多遭控「宣传假新闻」的反政府人士被捕，这次修法后新增的条例，遭流亡海外的反对派媒体斥为「箝制言论的法律」。

国会声明指出，新法令「针对国内外自然人或法人运用电脑系统、新科技和社群网路犯罪予以加强预防、对抗、调查和起诉」，同时也打击相关犯罪的「协助者」，不论他们是否为尼加拉瓜公民。

流亡哥斯大黎加的尼加拉瓜律师马伦柯（Salvador Marenco）告诉法新社，新法令实际上将确保「（当局）全面控制社群网路」。

马伦柯说，「社群网路是谴责尼加拉瓜严重侵害人权的基础所在」，新法令让奥蒂嘉得以扩大其「跨国镇压政策」。