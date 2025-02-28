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尼加拉瓜退出联合国人权理事会

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（法新社圣约瑟27日电） 联合国人权理事会指派的专家指控尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）的政府进行广泛镇压后，尼加拉瓜今天宣布退出这个联合国组织。

奥蒂嘉的夫人穆丽优（Rosario Murillo）在引发争议的改革中被任命为「联合总统」。她向亲政府媒体表示，退出联合国人权理事会（UN Human Rights Council）与所有相关活动的决定是「不可撤销的」。

她说，「这些不尊重人的机制已经丧失他们的本质与精髓」，并指责联合国机构攻击尼加拉瓜的主权。

根据联合国，专家们发现奥蒂嘉与穆丽优「蓄意把尼加拉瓜变成专制国家，没有独立机构存在，反对派遭到噤声，尼加拉瓜海内外的人民都面临迫害、被迫流亡与经济报复」。

专家指出，赋予这对夫妇掌控所有国家实体权力的全面宪法改革，对这个中美洲国家的「法治构成最后一击」。

他们的报告提到，奥蒂嘉的左翼政府招募前战斗人员、退役士兵与警察、法官和公职人员，组成支持国家警察的「志愿」部队。

其中一名联合国专家布罗迪（Reed Brody）向法新社表示，这支部队「让人想起蒙面团体在2018年反政府抗议活动中致命镇压的邪恶角色」，当时造成超过300人死亡。

尼加拉瓜政府认为2018年的抗议活动是获得华府资助的未遂政变。

79岁的奥蒂嘉采取日益专制的行径，在穆丽优的支持下收紧对国家各部门的控制，批评人士称这是有裙带关系的独裁统治。

奥蒂嘉在1985年到1990年首度担任总统，当时他被誉为前游击队英雄，协助推翻美国扶植的苏慕萨（Anastasio Somoza）政权，并于2007年再度掌权。自那时起，尼加拉瓜监禁了数以百计真正或被视为反对派的人士。

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