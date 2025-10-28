尼坦雅胡下令轰加萨 哈玛斯暂缓交还人质遗体

afp_tickers

3 分钟

（法新社耶路撒冷28日电） 以色列总理尼坦雅胡今天下令军方对加萨走廊展开猛烈空袭，巴勒斯坦武装组织哈玛斯旋即宣布延后交还另一具人质遗体，理由是以色列「违反停火协议」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发布声明指出，「召开安全谘询会议后，总理已指示军方立即对加萨走廊（Gaza Strip）采取强力打击行动」，但未进一步说明细节。

哈玛斯稍早表示，今天稍晚将把在加萨地道中发现的人质遗体交还给以色列。以色列先前曾向哈玛斯施压，要求他们归还剩余人质遗体。

然而，哈玛斯武装派别在声明中说，「由于（以色列）占领军违反协议，我们将延后原定今天交还（人质遗体）的行动」，并警告以色列任何「升级局势的行动，都将阻碍搜寻和挖掘遗体的作业」。

根据法新社拍摄的画面，数名蒙面的哈玛斯战士从地道中出现，抬着一具以白色塑胶袋包裹的遗体，据信这是哈玛斯原定今天交还的人质遗体。

哈玛斯昨晚交出据称是根据停火协议归还的第16具人质遗体，但尼坦雅胡办公室说，以色列法医鉴定结果显示，哈玛斯交出的其实是一名人质的部分遗骸，而该名人质的遗体早在大约两年前就被以色列军方带回。

尼坦雅胡办公室与代表人质家属的团体痛斥哈玛斯违反协议。

尼坦雅胡办公室谴责哈玛斯此举「明确违反协议」，并指出鉴定结果显示，哈玛斯交还的是扎法提（Ofir Tzarfati）的部分遗骸，而以色列「在大约两年前的军事行动中，便从加萨走廊带回扎法提的遗体。」

以色列政府发言人贝卓西安（Shosh Bedrosian）对记者说：「就对哈玛斯的后果而言，目前没什么是不可能的，但所有行动都将与美国总统川普和其团队充分协调。」

贝卓西安还指控哈玛斯「伪造」扎法提遗骸的发现过程。她说：「我可以向你们证实，哈玛斯昨天在地上挖了个洞，将扎法提的部分遗骸放进去，再以泥土覆盖上去，然后交给了红十字会（Red Cross）。」（编译：刘文瑜）