尼坦雅胡会美国特使 商讨终结以黎战火协议

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（法新社耶路撒冷31日电） 在以黎两国边境死于战火的人数不断攀升之际，以色列总理尼坦雅胡今天会见来访的美国官员，讨论终结以色列与黎巴嫩真主党（Hezbollah）之间战争的可能协议。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告诉华府特使哈克斯汀（Amos Hochstein）和麦格克（Brett McGurk），任何与黎巴嫩有关的协议都必须保障以色列拥有更长期的审查权力。

会谈进行期间，以色列医护人员与地方领袖通报有7名以色列人遭到来自黎巴嫩的跨境炮火击中身亡，是一年多来单日最高死亡人数之一。

以色列对黎巴嫩南部和东部及加萨（Gaza）地区发动袭击，而以色列在加萨与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）交战逾一年以来，以方在加萨北部的行动日益受到关注。

尼坦雅胡办公室表示：「总理指出，重点不在于某项协议的文件，而是以色列确保协议执行及防止来自黎巴嫩对其安全构成威胁的决心与能力。」

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）也会见了美国官员，双方进行另一场讨论。

葛朗特透过声明表示，双方的会谈聚焦于「与北部地区和黎巴嫩有关的安全规画，以及确保仍在加萨遭哈玛斯扣押的101名人质回国的相关作为」。