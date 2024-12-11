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尼坦雅胡出庭为涉贪案作证 驳斥指控「荒谬」

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（法新社特拉维夫10日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在法庭上驳斥针对他的贪腐指控，并称其「荒谬」，成为以色列史上首位在任内面临刑事审判的总理。

法官上周裁定2019年被起诉的尼坦雅胡必须每周作证3次，这使得尼坦雅胡不得不在法院和距法院几分钟路程的以色列国防部战情室之间来回奔波。

尼坦雅胡在国家处于战争状态下，面对3起案件，被控贿赂、欺诈和背信，以色列媒体称这是「历史性的日子」。

但尼坦雅胡否认指控，他表示：「没有贪腐，没有欺诈。这一切简直荒谬。」

这位右翼联合党（Likud）党魁也痛批媒体，称大多数以色列民众是右翼，但媒体「98%站在对立面」。

这场审判已经听取多名证人的证词，其中包括尼坦雅胡的前贴身助手，他们的证词不利于尼坦雅胡。

当被问到这些指控造成多大困扰时，尼坦雅胡表示：「如果我说这只是微不足道，那都算是言过其实了。我正忙于处理攸关世界大事的问题。」

尼坦雅胡昨天在一场记者会上表示自己等待多年，才有机会陈述自己的立场。

他说：「这一天我等了8年，8年来一直想要说出真相，8年来等着彻底推翻这些荒谬且毫无根据的指控。」他称这些案件是「无止境的猎巫行动」。

在法院外，尼坦雅胡的支持者高喊「尼坦雅胡，人民支持你」，而抗议者则高喊「比比（Bibi，尼坦雅胡昵称）进监狱」。

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