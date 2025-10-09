尼坦雅胡办公室：内阁批准后 加萨协议才生效

（法新社耶路撒冷9日电） 以色列政府将于今天下午6时召开内阁会议，讨论一项确保所有被关押在加萨人质获释的计画。以色列总理办公室今天表示，只有在获得内阁批准后，人质协议才会生效。

美国总统川普宣布以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）就停火与释放人质达成协议后，以色列政府网站发布公告指出：「政府将于下午6时（台北时间今晚11时）召开会议，议程为所有以色列人质获释计画。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天表示，释放加萨人质的协议只有在获得内阁批准后才会生效。

尼坦雅胡昨晚宣布，以色列将于今天召开内阁会议，以批准有关释放人质的协议。

以色列极右翼财政部长史莫崔赫（Bezalel Smotrich）今天表示，他反对以色列与哈玛斯达成的加萨（Gaza）停火协议，并坚称自己将投下反对票。

史莫崔赫在社群平台X表示：「人们非常担心清空监狱、释放新一代恐怖分子首脑的后果，这些人将不惜一切代价，继续在这片土地让犹太人血流成河，天佑我们。」 以色列军方今天表示，在以色列与哈玛斯达成释放剩余人质的停火协议后，军方正准备撤回驻加萨的部队。

军方在声明中指出，以色列国防军（IDF）已开始为执行上述协议做准备。作为进程的一环，军方正在进行必要准备及制定相关规范，以便在不久的将来根据停火协议调整和重新部署部队。（编译：刘文瑜）