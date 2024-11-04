尼坦雅胡幕僚涉泄密 以色列当局展开调查

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（法新社耶路撒冷3日电） 以色列地方法院今天表示，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的前发言人费德斯坦因涉嫌泄露可能危害加萨（Gaza）人质交易谈判的机密文件而被拘留。

位于沿海城市里雄莱锡安（Rishon LeZion）的法院表示，费德斯坦（Eliezer Feldstein）与包括安全官员在内的其他3人一同被拘留。

此案的消息引发反对派质疑，尼坦雅胡是否与泄密有牵连，对此他的办公室予以否认。

批评人士长期以来指责尼坦雅胡拖延停火谈判，并延长战事，以迎合他的极右翼联盟伙伴。

英国周刊「犹太纪事报」（The Jewish Chronicle）和德国小报「画报」（Bild）根据这些机密军事文件发表相关报导后，以色列国安单位和军方9月针对泄密事件展开调查。

其中一篇报导声称，有份曝光的文件显示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）时任领导人、后遭以军击毙的辛瓦（Yahya Sinwar）和加萨的人质，将透过加萨与埃及边境的费城走廊（Philadelphi Corridor）被偷运至埃及。

另一篇报导据称是基于哈玛斯领导层的内部备忘录，内容涉及辛瓦阻挠解放人质谈判的策略。

以色列媒体报导指出，首份泄露的文件最终被证实是伪造的，而内部备忘录实际上是由哈玛斯低阶成员所撰写。

以色列法院表示，这些文件外泄恐「严重危害国家安全」。

法院补充道：「因此，作为战争目标的一部分，安全机构达成释放人质目标的能力，可能已受影响。」