尼坦雅胡批准新一轮停火谈判

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（法新社加萨走廊29日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天批准就加萨停火一事进行新一轮谈判。国际法院（ICJ）一天前命令以色列确保援助物资能送到绝望的巴勒斯坦人民手中。

然而，尽管联合国安理会本周稍早通过一项具约束性的决议要求「立即停火」，加萨战火今天仍激烈进行，包括在仅存几间医院的周围。

巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）治下卫生当局指出，夜里有数十人遭到杀害。

这数十名受害者中有12人是在南部城市拉法（Rafah）住家中遇害。以色列先前扬言要对拉法展开地面行动，当地目前一再遭到轰炸。

这场冲突的区域影响也加剧，以色列指出，以方击毙了黎巴嫩一名真主党（Hezbollah）火箭指挥官，一个战争观察组织称以色列的空袭导致叙利亚几名真主党战士丧命。

尼坦雅胡办公室表示，针对加萨停火和释放人质的新谈判「将于接下来几天内」在杜哈（Doha）和开罗（Cairo）进行，「会提供让谈判取得进展的指导方针」。

尽管美国和其他调解国埃及与卡达大力推动在穆斯林斋戒月（Ramadan）到来前休战，但这些谈判近日似乎陷入僵局，而斋戒月更已过了一半。

位于荷兰海牙（The Hague）的国际法院昨天在裁决中表示，法院已采纳南非主张，即加萨进一步恶化的人道情形需要以色列拿出更多作为。

国际法院指出：「加萨的巴勒斯坦人不再仅是面临饥荒风险，而是饥荒正在降临。」

以色列军方表示，「正持续在希法医院（Shifa Hospital）进行精准行动」。以军上周早些时候开始对这座医院进行突袭。

以军昨天表示，部队在甘尤尼斯（Khan Yunis）阿玛尔医院（Al-Amal Hospital）周围「对恐怖分子的基础设施发动精准袭击」，在空中支援的战斗中击毙数十人。

加萨卫生当局指出，以色列战车也包围了另一座甘尤尼斯医疗设施纳瑟医院（Nasser Hospital）。