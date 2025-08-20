尼坦雅胡指控马克宏煽动反犹 法总统府反批操弄事实

（法新社巴黎19日电） 法国因计划9月承认巴勒斯坦国而与以色列爆发争议，以色列总理尼坦雅胡今天指控法国总统马克宏煽动「反犹主义」，使双边龃龉升温至危机等级。

法国总统府艾里赛宫（Elysee）反击直指尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的指控「恶劣」且「不正确」，并说：「此时此刻所需的是严肃与负责的态度，而非混淆视听和操弄事实。」

尼坦雅胡是致函马克宏（Emmanuel Macron）时做出上述指控，根据法新社所见，尼坦雅胡在信中指控，自马克宏7月宣布将于9月承认巴勒斯坦国之后，法国境内反犹情绪「激增」。

信中，尼坦雅胡告诉马克宏说：「您在承认巴勒斯坦国的呼声，相当于在反犹这个火苗上浇油。这并非外交手段，这是姑息主义。这是在奖励（巴勒斯坦武装组织）哈玛斯（Hamas）的恐怖行径，加深了哈玛斯拒绝释放人质的意志，让这些威胁法国犹太人的人更胆大妄为，并煽动贵国街头的仇犹情绪。」

以色列与哈玛斯近2年前在加萨走廊（Gaza Strip）爆发战争以来，有愈来愈多国家承认巴勒斯坦国，法国即将成为其中之一。

根据法新社统计，联合国193个会员国，法国等至少145国承认或打算承认巴勒斯坦国。

在回应尼坦雅胡的反犹指控时，艾里赛宫表示法国「向来且永远都会保护自己的犹太公民」，并说总统府对尼坦雅胡信中所提指控「绝不会置之不理」。

法国是拥有欧洲最大犹太社群的国家。根据法国内政部统计，境内通报的反犹事件从2022年的436件激增至2023年的1676件，但去年下滑至1570件。