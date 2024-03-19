尼坦雅胡欲攻拉法 拜登警告：将是错误

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（法新社华盛顿18日电） 在加萨战争紧张局势日益加剧之际，美国总统拜登在与以色列总理尼坦雅胡一个月来首度进行的通话中，警告他在拉法发动地面进攻将是个「错误」。

随着加萨（Gaza）的死亡人数攀升及人道主义局势恶化，美国对以色列施加的压力也愈来愈大，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同意拜登的请求，将派遣以色列高阶安全官员组成的团队前往华府，讨论其对拉法（Rafah）的计画。

但尼坦雅胡表示，他向拜登坚决表达要达成以色列歼灭哈玛斯（Hamas）的战争目标，这突显出美国在影响其关键盟国上遭遇困难。哈玛斯是去年10月7日对以色列发动袭击的巴勒斯坦武装组织。

两位领导人上次会谈是在2月15日，拜登对尼坦雅胡看得出已愈来愈不耐烦，因为拜登担心美国国内反对以哈战争的情况，可能会损及他在11月获得连任的机会。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）今天告诉记者说：「（拜登）总统解释了为什么他对以色列在拉法展开重大军事行动的前景有如此深切的担忧。」

「在那里进行重大地面行动将是个错误，那会导致更多无辜平民丧命，让原已严峻的人道主义危机恶化，深化加萨的无政府状态，并让以色列在国际间进一步被孤立。」

约有150万人在拉法避难，绝大部分因为以哈战争流离失所。

拜登已在通话中要求尼坦雅胡派遣代表团前往美国，听取美国对其拉法计画的担忧，并制订包括对哈玛斯领导人进行针对性攻击等替代方案。

苏利文补充道，尼坦雅胡「显然对拉法行动有他自己的看法」，但他也同意在未来几天内派遣军事、情报、援助官员组成的团队。

同时，苏利文证实，以色列在上周的作战行动中，击毙了哈玛斯指挥系统中的第3号人物伊萨（Marwan Issa）。以色列先前曾表示，伊萨是他们空袭加萨锁定的目标，但未证实其死讯。