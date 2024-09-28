尼坦雅胡矢言讨伐真主党 美法休战提案实现希望渺茫

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（法新社纽约联合国总部27日电） 以色列总理尼坦雅胡今天在联合国演说，矢言继续推进对黎巴嫩真主党（Hezbollah）的攻势，令法国与美国本周提议的21天休战计画实现希望更加渺茫。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在联合国大会期间数度谴责联合国反以色列，他在大会上的发言备受瞩目，部分国家的代表在他演说之际离席表达不满，支持者则为他欢呼鼓掌。

他说：「只要真主党选择战争这条路，以色列就别无选择，以色列有充分权利消除这项威胁，把我们的公民安全送回家园…我们会继续打击真主党，直到我们的目标全数实现。」

美国总统拜登和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在联合国大会场边会晤后提议休战，但尼坦雅胡这番话似乎不利于推动这项提案。

白宫曾表示，已和以色列「协调」关于停火的呼吁，但尼坦雅胡的办公室昨天说，尼坦雅胡并未回应这项提案。

尼坦雅胡也在联合国大会演说中明白警告伊朗：「我有话要告诉德黑兰的暴君：若敢来犯，我们有仇必报…伊朗没有以色列长臂到不了的地方，整个中东都是如此。」

黎巴嫩、伊朗、巴勒斯坦等代表在尼坦雅胡上台演说时离席。巴勒斯坦驻联合国公使巴姆亚（Majed Bamya）在社群平台X写道「我们没兴趣听战争罪犯尼坦雅胡撒谎」，并随文附上一张巴勒斯坦代表团空位的照片。

在尼坦雅胡上台前，示威群众聚在他于纽约下榻的旅馆外，要求以色列停止在加萨走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩行使暴力。

有伊朗撑腰的巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突袭以色列，掀起以哈加萨战争，支持哈玛斯的真主党继而与以色列展开致命跨境交火。

尼坦雅胡今天说，「哈玛斯必须垮台」，且不会在重建加萨的过程中发挥任何作用，他要战到「彻底胜利」为止。