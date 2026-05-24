尼坦雅胡称川普同意 和谈协议须消灭伊朗核威胁

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（法新社耶路撒冷24日电） 各界预期华府与德黑兰当局将达成协议终止中东战事之际，以色列总理尼坦雅胡今天表示，他和美国总统川普一致同意，任何跟伊朗达成的最终协议必须彻底消除该国「核威胁」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）前述说法指涉的是他和川普（Donald Trump）昨天晚间通话。

尼坦雅胡透过声明说道：「川普总统和我一致认为，任何与伊朗达成的最终协议必须彻底消除核威胁。这代表要拆除伊朗的铀浓缩设施，并从其领土移除浓缩核材料。」

他还指出：「我的政策跟川普总统一样，维持不变：伊朗不会获得核子武器。」

尼坦雅胡透露，两人也讨论了关于重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的谅解备忘录。

尼坦雅胡更声称，川普重申他支持以色列在所有战线抵御威胁的权利，「包括黎巴嫩」。

川普稍早已经在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道：「谈判正以井然有序且具建设性之方式进行，我已告知我的代表不要急于达成协议，时间站在我们这一边。」

他发文也提到：「封锁措施仍将全面实行及维持效力，直到协议达成、经确认并签署。」