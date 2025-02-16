尼坦雅胡赞川普加萨愿景大胆 卢比欧：需勇气远见

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列总理尼坦雅胡今天与来访的美国国务卿卢比欧进行会谈后，他指出，以美两国对于如何处理加萨走廊问题看法一致，并称赞美国总统川普对当地抱持着「大胆愿景」。

卢比欧（Marco Rubio）首度以国务卿身分出访中东地区，外界预期他将推动川普（Donald Trump）接管加萨走廊（Gaza Strip）并重新安置200多万当地居民的计画，尽管这项提议受到世界各国谴责。

会晤卢比欧后，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告诉记者，「我们讨论了川普对加萨走廊未来的大胆愿景，并会努力确保这项愿景成真」，且以美两国领导人对加萨走廊的未来具有「共同战略」。

卢比欧对于川普提议美国接管加萨走廊的计画表示：「加萨走廊的未来应呈现何种样貌，总统有着非常大胆的观点，不同于过去那些陈腐想法，坦白说是需要勇气及远见的大胆构想…相同的循环不能再继续下去。」

卢比欧还说，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）「不能以军事或政府的势力存续…他们必须被消灭」。

尼坦雅胡在两人共同发表的联合声明中谈到，黎巴嫩政治与军事组织真主党（Hezbollah）必须解除武装，以色列倾向由黎国军方进行这项工作，同时以国将尽其所能执行以黎停火协议并捍卫自身安全。

卢比欧提到：「就黎巴嫩问题而言，我们的目标一致。一个强大的黎巴嫩能对付并解除真主党武装。」