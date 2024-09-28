尼坦雅胡首谈击毙真主党领袖

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（法新社耶路撒冷28日电） 黎巴嫩真主党领袖纳斯拉勒昨天命丧以色列空袭后，以色列总理尼坦雅胡今天首度发布相关声明，指纳斯拉勒身亡是以方达成目标的必要条件，且有助仍困在加萨走廊的人质获释。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）说：「我们与杀害无数以色列人及其他国家许多公民的罪魁祸首算清旧帐。」

尼坦雅胡表示，只要「恐怖分子」纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）还活着，真主党（Hezbollah）将迅速恢复近日因以色列一系列打击而遭削弱的能力，「因此我下达（击毙纳斯拉勒的）命令」。

根据尼坦雅胡，击毙真主党领袖对达成以色列的目标至关重要。

他谈到：「为达成我们制定的目标，消灭纳斯拉勒是必要条件。」他指的是让以色列北部居民安全返回家园，以及为区域权力平衡带来长期改变。

尼坦雅胡指出，致力作战对抗敌人的以色列似乎正处于历史性转捩点。

尼坦雅胡还提到，纳斯拉勒身亡也有助让巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）挟持的人质获释。

他表示：「（哈玛斯领导人）辛瓦（Yahya Sinwar）愈是看到真主党不再能提供支援，我们被掳人质获释的机会就愈大。」