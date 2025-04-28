尼坦雅胡：伊朗核设施须彻底「拆解」

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（法新社耶路撒冷27日电） 以色列总理以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天呼吁彻底废除伊朗核基础设施，同时坚持与伊朗达成的任何协议，都必须处理伊朗已有发射弹道飞弹能力这点。

尼坦雅胡在耶路撒冷发表谈话时说：「你必须废掉他们（伊朗）的核基础设施，也就是让他们将不再拥有浓缩铀的能力。」还说任何协议都应处理到「防范弹道飞弹的相关措施」。

尼坦雅胡说：「要能做到消除伊朗为制造核武而生产浓缩铀能力，才是真正有用的协议。」

尼坦雅胡说「唯有移除所有（核子）基础设施」才是份「好协议」，类似2003年利比亚与西方达成的协议，当时让利比亚完全放弃核生化与飞弹计画。

自1979年伊斯兰革命以来，伊朗与美国始终处于敌对状态，然而双方近期在阿曼斡旋下接触，并于26日举行双方第3轮核谈判。

阿曼表示，美国与伊朗正寻求达成协议，使伊朗「完全摆脱」核武与制裁，仅「维持能发展民用的核能」。

伊朗与美国都宣称会谈取得进展，美国官员称结果「积极且富成效」，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示在下周举行新一轮会谈前，努力「减少双方分歧」。

川普重回白宫以来一直呼吁伊朗协商新协议，还威胁对方如不这样做，他将采取军事行动。

西方长期以来一直怀疑伊朗寻求发展核武，但伊朗始终否认有此野心，坚称其核子计画仅供和平用途。