尼坦雅胡：黎南基督村要求并入以色列 遭严正否认

afp_tickers

分享

4 分钟

（法新社耶路撒冷5日电） 以色列总理尼坦雅胡今天表示，黎巴嫩南部一些基督教村庄曾要求并入以色列，以免遭到激进团体真主党武装分子的攻击，此言立刻遭到黎巴嫩官员与多个村庄强烈否认与谴责。

黎巴嫩自3月2日卷入中东战争，当时真主党（Hezbollah）为报复美以空袭击毙伊朗最高领袖哈米尼，而向以色列发射火箭。以军随即展开大规模空袭与地面攻势，目前已占领黎南边境地区。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在接受美媒节目「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）时说：「黎巴嫩有些基督教村庄，真的曾经要求并入以色列，因为我们可保护他们不受真主党极端分子的威胁，我们对所有基督徒也都是这样做。」

尼坦雅胡并未透露哪些基督教村庄曾提出这样的请求。

黎巴嫩国家通讯社（NNA）报导，基督教村庄拉梅什（Rmeish）村长阿米尔（Hanna al-Amil）否认了尼坦雅胡的说法。

阿米尔表示：「这种事连想都不用想，完全不可能」，他强调15个基督教聚落两天前才发布声明，驳斥这些说法。

这些村落在3日重申坚守家园，强调「民族认同、忠于黎巴嫩国旗」。

法新社报导，自战争爆发以来，黎南一些基督教村庄不断遭遇以色列炮击和空袭，居民被迫流离失所，基础设施也受损。

尽管以色列曾发出撤离令，但大多数当地人仍选择留守家园，守护他们的农庄和教堂，不过，也有部分村落选择撤离。

战争期间，以色列军方曾透过电话警告一些基督徒村庄的村里长，告诉民众不要让「陌生人」进入村里，以军所谓「陌生人」指的是真主党武装分子。

法新社报导，近几周来，美国总统川普在美伊谈判过程中多次批评尼坦雅胡，指责他「忘恩负义」，甚至因为以色列升高与黎巴嫩冲突，称尼坦雅胡「疯了」。

川普4日接受美国媒体Axios专访时透露，尼坦雅胡已请求至白宫会面，最快下周成行 。川普强调两人相处融洽，但强势表示，尼坦雅胡「很清楚谁才是老大」。

尼坦雅胡在接受福斯专访时也谈到，美以双方为了伊朗停战协议而立场分歧的传闻。

尼坦雅胡厘清说：「我必须说，我们之间的关系非常好，正如我所说，这是盟友之间的关系。我们在99%时候，意见是一致的，但就像任何家庭、任何亲密友谊，有时会有不同看法，而我们会坦率讨论。」

「我可以坦白说，通常最后都能解决。」（编译：纪锦玲）