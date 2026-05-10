尽管达成停火协议 以色列猛轰黎巴嫩至少9死

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（法新社贝鲁特9日电） 黎巴嫩当局表示，以色列今天在黎巴嫩各地发动空袭，造成南部至少9人死亡，袭击目标还包括距离贝鲁特不远的一条高速公路，该高速公路位于真主党（Hezbollah）传统据点之外。

以色列与真主党正处于为期3周的停火，目前的停火协议几乎无法阻止双方交火，冲突地点多在黎巴嫩南部。

真主党今天表示，为回应持续不断的攻击，他们至少2度以无人机攻击以色列北部军队。

以色列军方则说，数架自杀式无人机进入以色列领土，其中1次攻击导致1名备役人员重伤，另有2人受伤程度中等。

另一方面，黎巴嫩国营的国家通讯社（NNA）报导，以色列对黎南的一连串空袭包括萨克萨基耶（Saksakiyeh）在内。黎巴嫩卫生部表示，这次攻击「初步造成7名烈士死亡，其中包括1名女孩；另有15人受伤，其中有3名孩童」。

以色列军方表示，他们在萨克萨基耶击中「军事目的建筑内的真主党恐怖分子」。

黎巴嫩卫生部另外指出，以色列还攻击纳巴蒂叶（Nabatieh）与贝迪亚斯（Bedias）。纳巴蒂叶1死1伤，贝迪亚斯则是1死13伤，伤者中还包括6名儿童与2名妇女。

根据华府公布的停火条款，以色列保留对「计画中、迫在眉睫或正在进行的攻击」采取行动的权利。

伊朗支持的真主党3月2日被卷入中东冲突，他们当时向以色列发射火箭，报复伊朗最高领袖在美国与色列的攻击行动中丧生。

黎巴嫩与以色列代表下周将在华盛顿举行新一轮直接会谈，真主党籍国会议员费德拉拉（Hassan Fadlallah）要求黎巴嫩政府退出，转而进行间接谈判。