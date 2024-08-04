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局势升温 英国政府呼吁公民立即离开黎巴嫩

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（法新社黎巴嫩3日电） 由于担心以色列和黎巴嫩真主党（Hezbollah）之间爆发全面战争及中东地区冲突扩大，英国政府今天呼吁在黎巴嫩的英国公民立即离境。

英国外交部在声明中表示，「在仍有商业选择的情况下」，英国国民应该立即离开这个中东国家。

英国外交大臣拉米（David Lammy）表示：「紧张情势升高，局势有可能迅速恶化。尽管我们正日以继夜加强我们在黎巴嫩的领事服务工作，但我向当地英国国民传达的讯息很明确，就是即刻离境。」

英国外交部表示，正透过在该地区部署「边境部队、领事官员和军事人员」来「加强」对英国人的支援。

英国外交部说，官员将为使馆工作人员提供「额外支援」，而军事人员将为使馆提供「帮助英国国民的行动支援」。

声明还说：「RFA卡迪根湾号（RFA Cardigan Bay）登陆舰和邓肯号（HMS Duncan）驱逐舰已经在地中海东部，为有人道需求的盟友提供支援，英国皇家空军也让运输直升机随时待命。」

「由于事件在几无预警的情况下升级，包括道路等离开黎巴嫩的出口路线可能受到影响、限制或关闭，在仍有商业选择的时候，相关单位将继续呼吁英国国民离境。」

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