川习会凸显双边行事风格差异 影响期望值

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（法新社北京12日电） 美国总统川普曾说，他预期本周在北京见到中国国家主席习近平时，会受到对方热情欢迎。但分析家评估，川普这次访中接待规格将不如上次。两国间多项棘手议题也恐影响会面热度。

川普（Donald Trump）定于明天抵达中国展开访问行程，这将是他在上个总统任期内于2017年访问中国以来，首度再有美国总统访中。这次川习会预料将讨论包括台湾、关税、稀土及伊朗战争等议题。

川普4月中旬曾说，他预期这次在北京见到习近平时，对方会给他一个「热情大拥抱」，且两人「正以聪明方式合作得非常好」。反观北京则延续这类事务的保守做法，直到昨天才证实川普这趟国是访问将成行。

川普9年前访问中国时，获得中方给予所谓「升级版国事访问」待遇，包括与习近平在故宫进行私人茶叙。这次预期北京会安排他参观天坛及招待国宴，但分析家表示，接待规格将不及上次盛大。

中国复旦大学美国研究中心主任吴心伯对法新社表示，从川普上次访问后的经验来看，北京已了解到盛大场面虽能满足这位美国领导人的自尊，「但无法阻止他对中国态度迅速说变就变」。

新加坡国立大学（National University of Singapore）教授郝福满（Bert Hofman）昨天也发布电子报写道，川普2017年访问中国时，中国官媒形容「个人外交开启务实合作与大国外交新阶段」；但其后川普不仅在首个总统任期内采取反中政策路线，重返白宫后又很快对中国发动激烈贸易战，让北京改观。

他指出，川普虽仍不断提到他与习近平的友谊，然而自从他去年再度上台后，北京有关他的言论已对两国领导人之间的「化学反应」降低浪漫投射。

不过郝福满也说，尽管川习两人的私人关系能否带来重大转变，外界已不抱希望，但仍认为这可以「预防（美中）关系脱轨、重启沟通管道及促进有技巧的磋商」。

亚洲社会政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所长柯特勒（Wendy Cutler）上周则在podcast节目「地缘经济竞争」（Geoeconomic Competition）中预测，这次川习会的成果应该「有限」。

她表示：「今年我们可能会见到数场川习会，所以不必在首场会面就宣布所有可行事项。…对两人而言，让关系稳定也有其意义。」