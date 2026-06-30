川普、伊朗各执一词 杜哈会谈前景蒙阴影

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（法新社德黑兰29日电） 美国总统川普表示，应伊朗要求举行的会谈明天将在卡达首都杜哈（Doha）登场；不过，德黑兰否认将就旨在终结中东战争的协议与华府展开任何直接谈判。

伊朗外交部今天表示，自德黑兰与华府当局签署结束中东战争的初步协议以来，伊朗已与阿曼召开首场会议，讨论荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的管理事宜；此外，美国与伊朗也同意停止相互攻击，以避免持续冲突危及双方协议。

川普今天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「伊朗已要求举行会谈，明天将在杜哈登场！」但他并未说明与会人士。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）稍后接受福斯新闻（Fox News）访问时说，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和顾问兼女婿库许纳（Jared Kushner）本周将前往杜哈出席高层级会议。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）说，伊朗本周将派遣专家代表团前往杜哈，但此行「与美方毫无关联」，双方也未安排任何会谈。

他说，「我们尚未进入谈判最终协议的阶段」，并强调在「未来几天，我们不会与美方进行任何层级的谈判」。

双方对于是否会面各执一词，凸显6月17日达成、旨在结束冲突的美伊协议仍十分脆弱。

一名伊朗资深官员表示，明天将在杜哈举行一场会议，但与美伊技术团队先前在瑞士会谈不同，此次将聚焦荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）管理与降低紧张局势。（编译：刘文瑜）