川普一通与蒲亭电话 颠覆美对乌克兰政策

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（法新社华盛顿13日电） 自俄罗斯3年前入侵乌克兰以来，美国及盟国一直坚持所有关于乌克兰的决定都必须有基辅参与。但上月就任的美国总统川普在与俄罗斯总统蒲亭的一通电话中打破这项原则。

川普同日也与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）通话，泽伦斯基坦言，川普先连络蒲亭（Vladimir Putin）令他「不大愉快」，他要求美国与乌克兰在任何谈判之前共同努力。

但川普赞扬与蒲亭的新合作精神，还谈到要在沙乌地阿拉伯举行与蒲亭的峰会；俄罗斯也宣称，这通电话是俄国因俄乌冲突遭国际孤立后的转捩点。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）欧俄暨欧亚计画主任柏格曼（Max Bergmann）说：「这是一次重大翻转。看样子美国正从乌克兰的主要支持者之一转向尝试扮演一个更中立仲裁者的角色。」

美国前总统拜登在任内曾说，蒲亭无视他的警告于2022年2月入侵乌克兰，导致数以万计人在战火中丧生，他不觉得有什么理由要与蒲亭对话。

乌克兰则埋怨拜登太晚才决定运送武器，否则乌克兰本可在战场上取得优势。

柏格曼说，川普重返白宫后，「乌克兰现在关注的重点不是打赢，而是不要吃败仗」。

拜登政府曾说，虽不是即刻，但乌克兰终究应加入北大西洋公约组织（NATO）。

但川普麾下的国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）改变说法，称乌克兰加入北约或夺回所有领土都是不实际的想法。

华府智库「德国马歇尔基金会」（German Marshall Fund）俄罗斯事务专家萨沃（David Salvo）说，华府许多人陷入错误推论，以为乌克兰议题只关乎俄罗斯人眼中的乌克兰，但并非如此，其中牵涉的东西要大得多。