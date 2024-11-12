川普上任后恐掀贸易战 APEC峰会阴影笼罩

afp_tickers

3 分钟

（法新社利马12日电） 美国、中国及其他亚太国家领袖本周将齐聚秘鲁首都利马，召开亚太经济合作（APEC）峰会，但美国总统当选人川普执政后恐使世界陷入贸易战，令这场峰会笼罩在阴影之下。

川普（Donald Trump）执政奉行「美国优先」方针，在全球商业方面采取保护主义、支持化石燃料开采和避免卷入外国冲突的立场，正危害美国总统拜登（Joe Biden）在乌克兰及中东战争、气候变迁及贸易等议题建立的联盟。

拜登与中国国家主席习近平本周稍晚将赴秘鲁首都利马（Lima）参加APEC峰会；在川普胜选后，习近平在贺电中呼吁中美两国找到「和睦相处」之道。

迄今尚不清楚拜登与习近平会否在APEC举行双边会谈，川普所属的共和党目前没有任何特使经证实将出席这场峰会。

川普矢言将对中国祭出巨额关税，试图平衡美中双边贸易。他声称，中国以不公平的贸易行为扩大贸易逆差。

他也威胁对墨西哥输美商品课徵25%或更多关税，除非墨西哥阻止「罪犯及毒品进犯」越过美墨边界。

秘鲁罗马天主教大学（Pontifical Catholic University of Peru）国际关系教授维达特（Oscar Vidarte）告诉法新社：「川普的胜选势将冲击APEC峰会，因为他的论述带有相当的保护主义色彩。」

拜登并未取消川普在2017至2021年第1任期时对中国施加的所有关税，但观察家表示，川普日益好斗的言论将加剧美中裂痕。

华府智库「美洲国家对话组织」（Inter-American Dialogue）专家希福特（Michael Shifter）告诉法新社，在移民与中国两大议题方面，川普的立场都将比拜登更强硬。

希福特指出，然而这样做也有风险，美国向太平洋盆地国家施压，要它们在美中之间选边站，可能会适得其反，从而导致中国在拉美的影响力扩大。