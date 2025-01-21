川普上任雷厉风行 移民泪求：请让我们入境

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（法新社墨西哥华雷斯城20日电） 美国总统川普今天上任首日宣布大规模打击移民行动，48岁的哥伦比亚人蒂诺柯（Margelis Tinoco）随后发现她的庇护预约被取消，忍不住落泪。

蒂诺柯与丈夫和儿子从南美洲出发，历经漫长且危险的旅程。她说：「我不知道我的人生会变得怎样。」 川普展开个人第2个总统任期时发布一连串公告，目的在大幅减少进入美国的移民人数。他矢言宣布美国与墨西哥边境进入国家紧急状态，立即制止「所有非法入境」情事，并展开程序驱逐「数百万名犯罪的外国人」。

川普宣誓就职后，前任总统拜登政府推出的一款协助处理入境申请的应用程式（App）便连不上线。

蒂诺柯指着手机萤幕上的一则讯息说：「看看上面写的内容。」这则讯息通知应用程式CBP One的用户说，现有的预约已被取消。

蒂诺柯恳求说：「拜托怜悯一下，让我们跨境。」她说，她与家人离开委内瑞拉后，历经了「6个月的苦难」。

27岁的古巴人培瑞斯（Yaime Perez）也感性地恳求川普。她说：「既然我们来到这里，请让我们入境，我们为了来到这里已付出一切努力，请让我们进入你们的国家，这样我们就能改善生活并且精进成为大人物。」

31岁的艾雷拉（Antony Herrera）与妻子和3个孩子从祖国委内瑞拉长途跋涉抵达边境，却发现他们的预约已被取消。他说：「我们不知道会发生什么事。」

川普今天上任后迅速采取行动，恢复他先前执政时的「留在墨西哥」政策。根据当时的规定，在墨西哥边境申请进入美国的人在他们的申请裁决出炉前不得进入美国。

墨西哥当时同意接收被美国驱逐的非墨西哥移民，以换取川普撤回关税威胁。目前尚不清楚现任墨西哥政府这次是否会采取同样的做法。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥将接收被驱逐的墨西哥人，但没有提及将如何处理其他被美国驱逐的外国人。

薛恩鲍姆恭喜川普就职，并要求美墨之间「对话、尊重与合作」。