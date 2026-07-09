川普上诉遭驳回 法官下令即赔卡洛尔500万美元

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普遭作家卡洛尔指控性侵和诽谤罪，两案经陪审团判决败诉，川普提起上诉，其中一案最高法院上周拒绝受理，法官今天下令，川普应即支付卡洛尔500万美元赔偿金外加利息。

法新社报导，上周美国最高法院拒绝受理川普对2023年5月原判的上诉。此案中川普须为性侵罪赔偿200万美元，另为诽谤罪赔偿300万美元。

川普在对此案提起上诉时，已依照法律程序向法院缴纳约550万美元的保证金，如今最高法院拒绝受理上诉，此案的判决与赔偿即告确定。

今天，联邦法官凯普兰（Lewis Kaplan）下令，川普应即从保证金中提付500万美元赔偿金，外加利息。

另一案，卡洛尔控告川普诽谤名誉，陪审团于2024年1月判决川普败诉，应赔偿8330万美元，此案仍在上诉中，赔偿金也暂缓支付。

现年82岁的卡洛尔（E. Jean Carroll），曾任记者及专栏作家。她指控川普于1996年在纽约一家百货公司的试衣室中性侵她。另一案，卡洛尔指控川普在2019年诽谤她，当时她首度公开控诉川普性侵，川普却称「她不是我的菜」，并称她编造故事是为了搏取她的回忆录销售量。（编译：纪锦玲）