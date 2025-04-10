川普下令司法部调查两名前官员 指一人涉叛国

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天下令司法部对两名前政府官员展开特别调查，他指控其中一人可能犯下「叛国罪」。

法新社报导，这两名前官员分别为曾任职于国土安全部（DHS）的泰勒（Miles Taylor）以及网路安全和基础设施安全局（CISA）前局长克瑞布斯（Christopher Krebs），川普也撤销他们的安全许可。

泰勒在川普第一个任期任职于国土安全部时，曾在2018年以笔名「匿名者」（Anonymous）投书「纽约时报」，内容严厉抨击川普，在当时引起轰动。

白宫幕僚秘书夏夫（Will Scharf）今天在椭圆形办公室的签署仪式上指控泰勒在任职国土安全部期间泄漏机密资讯，并「对（川普）政府与其他官员做出离谱的指控」。

夏夫说，总统川普针对泰勒所签署的总统备忘录，「将命令司法部调查他的活动，看看还会查出什么其他事情」。

川普在白宫椭圆形办公室对媒体发表谈话时，指责泰勒说了「各种谎言与坏话」。他说：「我认为这就像叛徒，就像间谍…我们将查明是否有人被允许这么做。」

川普说：「我认为这是一个非常重要的案件，若你想知道真相，我认为他犯了叛国罪…但我们会彻查清楚。」

泰勒在社群平台X上回应上述消息，他写道：「持不同意见并不违法；这当然不是叛国。美国正走上一条黑暗的道路。」

克瑞布斯于2020年11月遭川普解职，在此之前他发布一份报告指出，民主党籍拜登（Joe Biden）赢得的2020年总统大选，并未有可信证据显示有舞弊情形；他并说那是「美国历史上最安全的」选举。

川普说：「这个人，克瑞布斯，当时说，『喔，选举办得很好。真的很好。』嗯，这已经证明了，这不仅仅不是很好。这是一场非常腐败的选举。」

「所以，我们将查明这到底是不是一场安全的选举，如果不是，他将付出很大的代价，他是个坏人。」

法新社报导，据信这是川普第一次指示名义上独立行使职权的司法部对其政敌展开调查，这对美国总统来说，是非同寻常的举动。（译者：纪锦玲）