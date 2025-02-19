川普下令开除 所有「拜登时代」联邦检察官

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表示，他已下令解聘所有由前总统拜登（Joe Biden）提名且目前仍在任的联邦检察官。

川普表示，「过去4年来，司法部的政治化程度前所未见」。

川普在他的社群网站「真实社群」（Truth Social）发文指出：「我们必须立即『清理门户』，重拾信心…美国的黄金时代必须拥有公正的司法体系，就从今天开始！」

美国新任总统撤换前任总统提名的联邦检察官是标准惯例。

美国共有93名联邦检察官，分别负责全国94个联邦法院辖区，其中有1名检察官同时负责2个辖区。联邦检察官是各辖区层级最高的联邦执法官员。

川普自去年11月胜选后，由拜登提名的多名联邦检察官预期将被新政府撤换，已提前请辞。

川普曾指控司法部对他提起不公正的诉讼，因此自他上任以来，司法部一直是他大规模改组的目标，多名高级官员遭到解聘、降职或调任。

遭解聘的人员包括前任特别检察官史密斯（Jack Smith）的办公室成员。史密斯曾对川普提起2项刑事起诉，目前均已撤销。

司法部本月13日要求纽约南区代理联邦检察官，撤销调查纽约市长亚当斯（Eric Adams）涉嫌贪污滥权案件后，该检察官同日下午已向司法部提出辞呈。