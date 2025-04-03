川普下令终止中国输美小型包裹免税 5月2日起生效

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天签署行政命令，将终止自中国输入小型包裹的免税规定，此举可能对受欢迎的低价产品进口造成严重冲击。

根据白宫，这项命令指出，自美东时间5月2日凌晨12时1分起，美国将终止自中国和香港进口包裹的免税措施。

这项关税豁免规定已面临严格审查，美国官员指出，中国线上零售商希音（Shein）和铁木（Temu）成长的部分因素，是利用关税豁免使出货量激增。

「小额豁免」（de minimis exemption）措施让价值800美元（约新台币26500元）或以下商品输美免收关税或特定税款。

由于近几年来输美包裹数量激增，这项规定面临严格审查，白宫指出，美国海关每天要处理超过400万件进入美国的免税包裹。

根据白宫一项概要说明书，中国输美免税商品现在将徵收其价值的30%或每件25美元的关税，6月1日后将增加到每件50美元。

失去免税优惠也意味这些电商公司可能面对更加频繁的检查，且须符合食品安全和国家安全规定。

分析师表示，在额外负担下，目前透过Temu或Shein等平台进口的部分商品，可能不再获准输入美国。

美国官方数据显示，免税包裹在2024财政年度增加至逾14亿件，其中60%来自中国。

至于其他零售业者如亚马逊（Amazon）等，也可能受到「小额豁免」措施撤销影响。

今年2月，川普曾撤销这项关税豁免措施，但在造成严重后勤干扰后又扭转这项决定。

中国当时对此感到愤怒，指控美国「将贸易和经济问题政治化，并把它们当成工具」。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）