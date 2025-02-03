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川普不满贸易逆差 将与加墨讨论关税

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普说，他明天将与加拿大、墨西哥讨论针对这两国课徵的惩罚性关税；他稍早说，美国人可能会因25%的关税而感受到经济「痛苦」，但这会是「值得付出的代价」。

川普今晚从佛罗里达州过完周末飞回华府后对记者说，他明早将与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）和墨西哥谈话，「我不认为会出现太戏剧性的事情」。

川普也在既有关税基础上，再对中国加徵10%关税。

狂热支持关税措施的川普一向坚称，关税的影响会由外国出口业者承担，不会转嫁到美国消费者身上，但这种说法与一众专家看法不同。

他今天稍早在他的社群网站「真实社群」（Truth Social）发文承认，美国人可能会因他的关税措施而感受到经济「痛苦」，但为了确保美国利益，这会是「值得付出的代价」。

中国、墨西哥、加拿大是美国前3大贸易伙伴，也都矢言将在本月4日关税措施生效后采取报复行动。

川普今早发文说：「会感觉到一些痛苦吗？可能会（也可能不会！）」

「但我们会让美国再次伟大，这一切都会是必要且值得付出的代价。」

分析师预期，这场贸易战至少将在短期内减缓美国经济成长、拉高物价，但川普先前一直不承认这一点。许多人认为，他赢得去年总统大选的主要原因之一正是选民对不断上涨的物价感到不满。

川普试图限制燃料价格飙涨，因此仅对加拿大能源进口课以10%的税率。

川普先前以非法移民和类鸦片止痛剂芬太尼（fentanyl）走私作为加徵关税的理由，但他今天也对贸易逆差表达愤慨；他长期以来都将贸易逆差视为针对美国的不公平待遇。

他发文说：「美国与加拿大、墨西哥和中国（和几乎所有国家！）都有钜额逆差，国债达36兆美元，我们不会再当『冤大头』了。」

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