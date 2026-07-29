川普与尼坦雅胡盼化解歧见 白宫会谈聚焦伊朗战局

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（法新社华盛顿28日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天访问白宫，与美国总统川普举行自伊朗战争爆发以来首次面对面会谈。同一天，美军表示已拦截伊朗向中东美军基地发射的多枚飞弹。

这场闭门会谈历时约一个半小时。白宫形容会谈「积极且富有成果」。外界认为，尼坦雅胡与川普希望藉此修补双方因战事出现的歧见。

尼坦雅胡会后透过影片指出，这是「我与美国总统进行过最成功的对话之一」，双方讨论了「共同目标，即确保伊朗无法取得核武」。

伊朗战争于2月底因美国与以色列联手空袭伊朗而爆发。近期战事暂时趋缓，美国表示，希望为外交谈判保留空间。

另一方面，获伊朗支持的叶门激进团体青年运动（Houthi）今天宣称，他们以弹道飞弹攻击沙乌地阿拉伯油轮NCC Ghazal号，因这艘油轮违反青年运动宣布对沙乌地港口实施的封锁措施。

沙乌地尚未回应青年运动的说法，但表示已拦截多架飞往其东部石油设施的无人机，并指责伊拉克支持伊朗的民兵发动攻击。

美军中央司令部（CENTCOM）今天表示，「伊斯兰革命卫队（IRGC）自伊朗境内发射多枚弹道飞弹，企图突袭驻中东美军」，但所有飞弹均遭成功拦截。

美伊周末均未发动攻击。此前两周左右，美国几乎每晚空袭伊朗，德黑兰则持续向波斯湾地区美国盟友发射飞弹与无人机攻击。以色列并未参与本月美伊最新一轮军事冲突。

这是川普2025年初重返白宫后，与尼坦雅胡第8度会面。两人今年稍晚都将面临重要选举考验，包括以色列国会大选及美国期中选举。

尼坦雅胡办公室表示，他昨晚在华府出席已故联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）的私人追思晚宴，并参加追思仪式，悼念这位长期支持以色列的政治人物。

今年4月，美国与伊朗就停火进行谈判期间，川普与尼坦雅胡关系一度降至低点。川普曾以粗俗言词公开抨击尼坦雅胡，之后接受访问时更形容他是「非常难搞的人」。

尼坦雅胡则淡化双方摩擦，称那些只是「策略上的分歧」，强调两人在战争目标上始终一致。

外界预期，两位领袖今天也讨论美国斡旋、以色列与黎巴嫩上月签署的框架协议如何落实，但目前执行上仍面临不少困难。

加萨议题预料也是谈话内容。目前，重启加萨重建的外交努力仍陷于停顿。

以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）爆发战争近3年后，加萨人道危机依然严峻，以色列持续攻击军方所称的武装分子目标。

以色列驻联合国大使达诺（Danny Danon）表示，尼坦雅胡此行正值「中东关键时刻」，指控伊朗持续「选择恐怖主义而非谈判」，并封锁重要航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）国际关系专家弗利曼（Yonatan Freeman）说，尼坦雅胡此行的主要目的，是消除外界对美以关系降温的揣测。（编译：徐睿承）