川普与施凯尔通话谈加萨与经济 两人同意很快见面

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普和英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天通话就加萨（Gaza）与经济议题广泛交换意见，两人并且承诺会「很快」见面。

根据英国首相官邸对通话内容的简报，施凯尔称赞川普「在促成具有里程碑意义的加萨停火与人质协议发挥重要作用」，两人还讨论「携手努力维护中东安全的重要性」。

川普同时对达玛里（Emily Damari）获释表示欢迎。巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在一周前释放了具英国与以色列双重国籍的达玛里。

根据白宫对通话内容的简报，两名领袖还谈及「两国如何促进公平的双边经济关系」；施凯尔办公室强调英国努力「放松管制以促进成长」。

施凯尔办公室还表示，两人还「同意很快会面」，强调两国「密切而友好的重要关系」。

白宫表示，川普长期以来一直是英国君主政体的粉丝，同时也藉此机会「祝福英国王室」。 共和党籍的美国总统川普在通话时首先对施凯尔的弟弟尼克（Nick Starmer）上个月去世表达哀悼之意。

去年7月英国工党新政府成立，花了数月时间试图与川普团队建立关系。

英国外交大臣拉米（David Lammy）曾称川普为「戴着假发的暴君」，本周他称赞川普拥有「卓越的气度」，并且忆起他与施凯尔去年9月在纽约曾与川普共进晚餐。

川普昨天曾称赞施凯尔「工作出色」；不过，施凯尔先前曾遭川普亲密盟友、同时也是世界首富的马斯克（Elon Musk）以言辞猛烈攻击。