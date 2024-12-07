川普与法乌领袖三边会谈 商讨俄乌战争等关键议题

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（法新社巴黎7日电） 巴黎圣母院重新开放典礼登场之前，美国总统当选人川普在巴黎与法国总统马克宏和乌克兰总统泽伦斯基举行三方会谈，商讨俄乌战争等关键议题。

法新社报导，在巴黎圣母院（Notre-Dame de Paris）重新开放典礼举行前，川普与马克宏（Emmanuel Macron）在艾里赛宫（Elysee Palace）举行会谈。泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）随后抵达艾里赛宫并加入会谈，3人还合影留念。

这次会谈对泽伦斯基来说至为关键，因为基辅担心，曾扬言可在24小时内结束俄乌战争的川普可能要求基辅向莫斯科做出巨大让步。

川普准备就坐与马克宏会谈时告诉媒体记者，「现在的世界似乎有点疯狂。我们将讨论这个问题。」

尽管在川普的第1个总统任期内与马克宏关系紧张，但他今天仍表示，「众所周知，我们的关系很好。我们取得了很多成就。」

泽伦斯基在社群媒体上发文称，这次三方会谈「良好且富正面意义。我们都希望尽快以公正的方式结束这场战争。」

他感谢马克宏安排这次会谈，并称「川普总统仍然一如既往地坚定，我很感谢他」，3名领导人也「同意继续合作并保持联系」。

马克宏也在社群媒体上写道，「让我们继续为和平与安全共同努力。」

根据泽伦斯基的发言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov），这场三边会谈持续了大约35分钟，只有3位领导人出席会谈。