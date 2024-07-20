川普与泽伦斯基通话 承诺终结俄乌战争

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（法新社华盛顿19日电） 美国共和党总统候选人川普今天表示，他已和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）通过电话，并承诺结束乌克兰与俄罗斯的战争。

川普在他自己的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我感谢泽伦斯基总统的联系，作为你们的美国下任总统，我将为这个世界带来和平，并结束这场夺去许多人生命、摧毁无数无辜家庭的战争。」

泽伦斯基证实了这次通话，并说「我们与川普总统同意在亲自会谈中，讨论哪些步骤能让和平维持公正且真正持久」。

他在社群平台X上表示：「我强调了维护我国自由与独立的重要美国跨党派及（参众）两院支持。」

俄乌战争已迈入第3年，川普若是在11月大选中胜出，华府是否持续支持乌克兰将是个问号。

昨天正式接受共和党总统提名的川普曾数度表示，他会迅速结束这场战争，但没有提供详细做法。

川普鲜少提出具体政策建议，不过他去年接受路透社访问时表示，乌克兰可能必须放弃一些领土才能达成和平协议。

川普上周在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）接待匈牙利总理奥班（Viktor Orban）。奥班本月稍早曾会晤俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

川普经常赞扬蒲亭，不愿直接批评俄罗斯入侵乌克兰，乌克兰盟邦担忧川普将迫使乌克兰接受局部战败。

川普还多次暗示要退出西方军事联盟北大西洋公约组织（NATO），他的竞选搭档范斯（J.D. Vance）领导的国会共和党孤立主义派系．主张美国应停止援乌。