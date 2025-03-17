川普与蒲亭通话前 美官员暗示乌克兰须做出领土让步

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（法新社华盛顿16日电） 美国特使魏科夫今天表示，他认为俄乌停火协议可能在「数周内」达成，总统川普预计将很快与俄罗斯总统蒲亭讨论此问题。白宫国安顾问瓦尔兹则暗示，乌克兰恐须在领土问题做出让步。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）13日与蒲亭进行了数小时的会谈。他今天接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时表示：「我认为两国总统本周将进行非常正面、积极的讨论。」

魏科夫指出，「这是个非常、高度复杂的局势，但我们正设法弥合双方之间的分歧」。他还说，他相信川普「真心希望在未来数周内达成某种协议」。

不过美国官员也强烈暗示，若想达成协议，乌克兰可能必须做出一些重大让步。

上周在沙乌地阿拉伯的漫长会谈结束后，美国提出为期30天的俄乌停火协议，基辅随即表示接受。

然而蒲亭并未就美方提议做出明确回应，还列出一系列条件，并提出「严重质疑」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News），他于15日和俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）的通话「充满希望」。他还说，「希望我们能很快地在某个时间点宣布进展」。

白宫国家安全顾问瓦尔兹（Michael Waltz）今天则暗示，乌克兰可能不得不向俄罗斯割让部分领土，并在可预见的未来放弃加入北大西洋公约组织（NATO）的愿望。

他还说：「乌克兰获得加入北约的永久途径，或成为北约的永久成员国，可能性非常渺茫。」

尽管如此，魏科夫在CNN专访中表示，现在讨论美国是否承认俄罗斯占领领土的问题，「仍有点为时过早」。