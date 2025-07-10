川普与非洲5国领袖会面 称赞与会国矿产丰富

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普今天在白宫与5名访美的西非国家总统召开领袖会谈时，称赞这几国拥有丰富的自然资源。

这场会谈在白宫国宴厅（State Dining Room）以午宴的方式进行，而会谈时间点适逢美国寻求确保关键矿产稳定供应。

另外，这场高峰会议希望能促进贸易，以抗衡俄罗斯与中国渐增的影响力。

川普今天与塞内加尔、赖比瑞亚、几内亚比索、茅利塔尼亚和加彭的总统开会时，重心拟放在商业机会与安全议题。

川普政府一方面寻求与这几个矿产丰富的非洲国家加强经济关系，另一方面则减少对非洲的援助，以及向这些国家的销美商品课徵10%关税。

川普在会前告诉这几名领袖与媒体：「我们正持续不懈地努力，为美国与非洲多国创造新的经济机会。」

他也说：「非洲在许多方面拥有巨大的经济潜力，少有其他地方可以媲美。」

川普盛赞非洲大陆「是充满活力之处、相当有价值的土地、拥有丰富的矿产、丰富的石油蕴藏」，当一家非洲媒体问及川普是否应获得诺贝尔和平奖（Nobel Peace Prize）时，这些领导人纷纷表示赞同，并给予川普个人赞赏，以回报他的美言。

上述5个西非国家均拥有丰富的自然资源，其中包含生产不锈钢与电池的关键矿产锰，以及铁矿、黄金、钻石、锂和钴等。

然而，川普与他的官员为重新调整与非洲国家的关系而祭出的一连串激进措施，将为这次会谈蒙上阴影。

美国本月稍早关闭对外援助机构「美国国际开发总署」（USAID），并宣称未来将着重以贸易为基础的关系，取代先前「以慈善为基础的模式」。

英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）刊登的研究报告指出，美方削减援助，到了2030年，将使得全球死亡人数增加超过1400万人，而西非地区预计将是受影响最严重的地区之一。