川普为波索纳洛出气？巴西新税率暴涨至50%

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（法新社巴西利亚9日电） 美国总统川普力挺正在接受政变审判的巴西前总统波索纳洛，与巴西当局的争执已然陷入白热化。川普今天公布发给巴西领导人的关税信函，告知巴西面临的新税率为50%。

法新社报导，巴西左翼总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）扬言采取报复行动；巴西是美国主要钢铁来源国之一。

在任期间与川普交好的波索纳洛（Jair Bolsonaro）于2022年巴西总统大选中败给鲁拉，鲁拉重新掌权后，司法当局指控波索纳洛涉嫌发动阴谋政变以推翻大选结果。川普强烈批评巴西起诉波索纳洛，称他是「猎巫」行动受害者。

美国驻巴西大使馆也在声明中呼应川普说法，将波索纳洛形容为「政治迫害」受害者；巴西当局今天召见美国大使，要求对此做出解释。

川普随后宣布，将从8月1日起对巴西输美商品徵收50%的进口关税，理由是「巴西对自由选举的阴险攻击」，并警告说，若巴西采取报复行动，关税将再升级。

川普在致鲁拉的信函中，批评巴西当局对待波索纳洛的方式是「国际耻辱」，并表示「不应进行这场审判」。

川普还说，华府将对巴西的贸易作法展开调查。

南美洲经济大国巴西是美国第2大钢铁来源国，仅次于加拿大；巴西2024年向美国出口400万吨钢铁。

鲁拉在社群平台X上写道：「任何单方面提高关税的举措，都将依据巴西『经济对等法』（Economic Reciprocity Law）予以处理。」（译者：纪锦玲）