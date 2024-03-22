川普为金融诈欺案提上诉 交不出钜额保证金恐面临破产

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（法新社纽约22日电） 因金融诈欺官司遭重罚的美国前总统川普虽已上诉，但须提出近5亿美元抵押担保债券作保证金，上诉期间法院才会暂缓执行判决，若期限前缴不出来，他恐面临破产或资产遭扣押。

根据纽约法院上个月的判决，川普自己、两个儿子，以及川普集团（The Trump Organization）谎报川普资产价值，欺骗银行和保险公司多年，法官判处川普3亿5500万美元外加利息的罚款。

已经赢得足够的党代表票，可望代表共和党在11月大选角逐总统大位的川普，已对这项判决提出上诉。但他必须提出一旦败诉将会支付罚款的担保。

川普从政前以纽约地产开发商和商人身分建立公众形象。尽管这位地产大亨的个人净值估达26亿美元，但他的律师团队表示，目前看来，不可能于25日大限前筹集4亿5400万美元（约新台币145亿元）担保债券作为保证金。

这类担保债券通常由保险公司或专门的债券公司发行并承保。

川普的律师在交给法院的文件中指出，接触30家公司后，没有一家愿意将川普的不动产部位做为抵押品，导致取得抵押担保债券「实际上难如登天」。

前联邦检察官魏斯曼（Andrew Weissmann）告诉法新社说，「根据这些文件，依我看来似乎很清楚，他（川普）的问题在于，不论他拥有什么资产，都已拿去当做滚利的筹码了」。

美国里契蒙大学（University of Richmond）法学教授托比亚斯（Carl Tobias）说，付不出保证金可能让「他蒙羞而且遭遇严重财务损失」。