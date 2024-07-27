川普争取基督徒支持 指责贺锦丽奉行反犹主义

afp_tickers

3 分钟

（法新社佛州西棕榈滩26日电） 美国共和党总统候选人川普今天在一场争取宗教信徒支持的演讲中，指责民主党竞选对手贺锦丽（Kamala Harris）奉行反犹太主义，即便她的丈夫本身就是犹太人。

美国「国会山庄报」（The Hill）报导，川普今晚在佛州西棕榈滩（West Palm Beach）出席保守派基督徒组织「转折点行动」（Turning Point Action）主办的「信仰者峰会」(The Believers Summit)。

法新社报导，川普在活动上表示，「她（贺锦丽）不喜欢犹太人。她不喜欢以色列。事情就是这样，而且永远都会这样。她不会改变的。」

川普同时也以尖酸的语言形容贺锦丽，说她根本「毫无价值」，是一名失败的副总统。川普还指责贺锦丽拒绝任命信仰天主教的联邦法官，并将任命「坚信马克思主义者」进入最高法院。

据报导，川普也称拜登退选的决定是民主党「政变」，让美国变成「笑柄」。川普还谎称贺锦丽想强迫医生给儿童服用化学阉割药物，并暗示她可能会在11月大选中作弊。

川普还说：「如果贺锦丽得以为所欲为，他们将制订一项关于堕胎的联邦法律，让婴儿在怀胎第8个月、第9个月、甚至出生后从子宫取出，在出生后予以处决。」

法新社指出，川普这场演讲大部分内容都是在攻击贺锦丽于参议员任内，或是担任拜登副手期间的表现，但川普许多攻击都与事实无关。

据报导，贺锦丽的丈夫本身就是犹太人，她自几天前取代拜登有望成为民主党总统候选人以来，在与川普对决的民调方面已取得进展。

根据法新社，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日在美国国会演讲，川普质疑贺锦丽为何缺席，不信守承诺，以此给她扣上「反犹太人」的帽子，但完全没有提出任何根据。

据报导，川普的这番言论，加上他最近在北卡罗莱纳州声称贺锦丽「彻底反对犹太人」，标志着川普的煽动性言论升级。