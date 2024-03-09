川普二媳任共和党全委会共同主席 助公公拚大选

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（法新社休士顿8日电） 美国共和党全国委员会今天选定前总统川普的二媳妇赖拉（Lara Trump）和其他盟友出任顶尖领导职务，强化川普在11月大选前对共和党的掌控。

77岁的川普上个月推派他钦点的人选来角逐共和党全国委员会（Republican National Committee）领导职位。共和党全委会为共和党候选人募款和分发竞选经费。

共和党全委会今天在休士顿召开会议，168名成员口头表决一致通过，共和党北卡罗来纳州党部主委怀特利（Michael Whatley）和赖拉分别当选主席和共同主席。

怀特利在当选感言中说：「共和党全委会将成为一场运动的先锋，每一天都会努力不懈推选我们的提名人川普成为美国第47位总统。」

「我们将在每个州持续努力，确保投票容易作弊难。」

嫁给川普次子艾瑞克（Eric）的赖拉表示，共和党在选举日有「一个目标」，「11月5日目标就是赢，就像我公公说的『大』赢。这不仅是右派对左派、共和党对民主党，而是关乎善对恶」。

川普也支持另一盟友、竞选团队策士拉希维塔（Chris LaCivita）担任共和党全委会营运长。

川普在声明中说：「这3人都才华洋溢、经验丰富而且聪明。」他形容媳妇「非常善于沟通」，「致力让美国再次伟大」。「让美国再次伟大」是川普的竞选口号。