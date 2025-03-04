川普二度执政后 梅兰妮亚罕见露面反深伪色情

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（法新社华盛顿3日电） 美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）今天对一项旨在保护美国民众免受「深伪」（deepfake）报复性色情影像侵害的法案表达支持。这是她自丈夫川普重返白宫后首次独自参与公开活动。

梅兰妮亚今天在国会山庄出席一场圆桌讨论会，寻求外界关注「删除非合意亲密影像法案」（Take It Down Act）。

根据这项法案，在网路上公布非合意性影像的行为将被视为犯罪，这些影像往往是利用廉价且唾手可得的人工智慧（AI）工具所创造。

梅兰妮亚坐在两名受到深伪色情影像荼毒的少女身旁，对与会人士表示：「在现今AI推动的世界里，侵犯隐私权的威胁令人担忧且相当严重。」

她补充说：「看见这些青少年，尤其是女孩们努力应对恶意网路内容所带来的沉重挑战，着实令人心碎。」

这项由共和党籍联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）提出的法案，将要求社群媒体平台和网站制定相关程序，在接获受害者通知时迅速移除非合意亲密影像，包括AI生成的色情影像。

法案已获参院表决通过，仍须经联邦众议院同意。

梅兰妮亚一边呼吁民主、共和两党支持这项法案，一边批评民主党人没有将通过这项法案视为优先要务。

她说：「我原本预期今天能看见更多民主党领袖和我们携手解决这个严重的问题…身为成年人，我们当然应该将美国儿童置于党派政治之上。」

随着AI工具普及，包括透过数位技术让女性「宽衣解带」的照片应用程式（App），全球规范相关技术的努力，远远跟不上非合意深伪内容在网路上激增的速度。

包括加州和佛罗里达州在内的寥寥数州已立法将露骨的性相关深伪内容变成可以惩罚的犯行，运动人士也正敦促国会尽快通过多项法案，以规范这类影像的制作与传播，其中包括「删除非合意亲密影像法案」。

梅兰妮亚表示：「在这个数位互动融入日常生活的时代，我们应该优先保护孩童免受恶意伤人的网路行为侵害。」