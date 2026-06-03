川普亲信普尔特代理国家情报总监 外界批无相关经验

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天宣布亲信联邦住房金融局长普尔特（Bill Pulte）暂代国家情报总监。

尽管普尔特没有任何国安经验，但是他曾多次打击川普政敌。普尔特将接替加巴德（Tulsi Gabbard）职位，加巴德上个月宣布辞职，理由是要照顾罹癌的丈夫。

川普在社群媒体发布这项命令并称赞普尔特，「在管理美国最敏感的事务以及市场的安全和稳健，拥有丰富经验」。

国家情报总监领导着庞大的美国情报机构，并担任总统在情报问题上的主要顾问，法律规定他必须具备「广泛的国家安全专业知识」。

现年38岁的普尔特系房地产开发商继承人，并不具备这样的资格。

川普表示，普尔特将同时担任联邦房贷巨擘房利美（Fannie Mae）、房地美（Freddie Mac）董事会主席，也将继续履行与住房相关职责。

美国媒体因普尔特咄咄逼人的作风，将普尔特形容为总统「打手」。

普尔特曾公开指控民主党参议员希夫（Adam Schiff）和纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）在抵押贷款申请中伪造文件。

华尔街日报曾报导，根据房利美内部投诉，普尔特曾不当取得詹乐霞和其他民主党官员的抵押贷款纪录。

普尔特也曾主导指控一起针对联准会（Fed）理事库克（Lisa Cook）的抵押贷款诈欺案，川普曾试图以此为由解雇库克，该案目前仍在最高法院审理。