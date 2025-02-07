川普令军机遣返移民 飞印度耗费逾3000万元

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（法新纽约6日电） 美国总统川普政府展现决心开始调度军机遣返无证移民，这番操作看来像是精彩的政治秀却所费不赀，据法新社分析，以近期飞抵印度的军机遣返而论，费用高达100万美元（约新台币3278万元）。

据美国移民暨海关执法局（ICE）2021年公布的资讯，遣返包机的费用每小时8577美元（约新台币28万1200元），但载运高风险移民的遣返包机费用可能更高。

至于调度美国空军运输机C-17执行任务，据美国空军空中机动司令部（Air Mobility Command）公布的文件，每小时费用2万8562美元（约新台币93万6400元）。

航班追踪网站Flightradar24数据显示，执行遣返任务的美国空军运输机于格林威治标准时间（GMT）3日下午1时30分，从南加州的圣地牙哥（San Diego）米拉马陆战队航空站（Marine Corps Air Station Miramar）起飞。

向西飞往夏威夷（Hawaii）后，横越太平洋来到菲律宾附近的吕宋海峡（Luzon Strait），行经印尼与马来西亚之间，然后大绕弯朝南进入印度洋海域，来到位于狄耶戈加西亚岛（Diego Garcia）的美国空军基地。

之后再往北飞数以千计公里于5日当地时间下午降落在印度西北部的旁遮普邦（Punjab），总计从南加州出发的整个航程历经超过43小时。

估算返回美国空军基地的航程，即使按最保守的飞行时间估计，飞行成本也可能超过100万美元，相当于每个被遣返者的费用超过1万美元。

对比搭乘美国商用客机航班从旧金山至新德里，单程机票约莫500美元，若是商务舱则是4000美元。