川普任命美国之音台长 前新闻主播雷克接棒

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统当选人川普今天任命前新闻主播、曾角逐亚利桑纳州联邦参议员失利的雷克（Kari Lake）担任国营国际媒体机构美国之音（VOA）新任台长。

美国之音服务范围遍及全球，节目以欧亚非各地语言播放，包括索马利语、达利语和法语等。

美国之音接受美国政府资金，但大致被认为是可靠独立的媒体机构，为国际听众报导全球和美国新闻。

不过，美国之音在川普第一个任期内的领导阶层曾挨轰将这个新闻媒体政治化。

前电视新闻主播雷克是强硬保守派，2022年曾代表共和党角逐亚利桑那州州长，2024年也曾竞选联邦参议员，不过都以失败收场。

她一再拒绝接受过去败选结果，也不承认川普在2020年总统大选中输给现任总统拜登。

川普即将于明年1月就任，多项人事任命都可以看见川普亲密盟友的名字。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）网站贴文中写道：「我很高兴宣布雷克将担任下任美国之音台长。」

川普说：「她将由我们下一任美国国际媒体署（U.S. Agency for Global Media）署长任命，并与其密切合作，以确保自由的美国价值观能够被公平且准确地传播到全世界，而不是像假新闻媒体散播的谎言一样。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）