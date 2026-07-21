川普会黎巴嫩总统矢言提供协助 推进以黎和平

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天矢言将给予黎巴嫩「极大」协助。黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）正寻求华府支持，以推动其脆弱的解除真主党武装计画，并为与以色列实现和平开辟道路。

川普在白宫会见奥恩时表示，黎巴嫩一直是「一个遭到严重不公对待的国家」，数十年来遭受「沉重打击」。

川普向媒体表示：「从很多方面来看，这可能是一个危险地方。但他们热爱自己的国家…我们打算提供协助。我们将给予极大的协助。」

奥恩是自2009年来首位受邀访问华府的黎巴嫩总统，他请求川普提供政治支持并持续支援黎巴嫩军队。根据在美国支持下与以色列达成的架构协议，黎军已开始部署于南部地区。

奥恩说：「我们需要支持黎巴嫩武装部队（Lebanese Armed Forces, LAF）。如果没有LAF，一切都会崩溃。」

曾任陆军总司令的奥恩表示，黎巴嫩军方是「安全与稳定的骨干」，也是黎巴嫩最受人信赖的机构。

黎巴嫩总统府表示，在与川普会面后，奥恩「对川普总统的友谊，以及美国对黎巴嫩、其主权、合法机构与黎巴嫩武装部队提供的支持，表达了深切感谢」。

与此同时，黎军根据与以色列达成的协议进入南部区域。这项协议目的在证明贝鲁特当局能够延伸国家权力，并解除获伊朗支持的真主党（Hezbollah）武装。 然而，这项协议也出现脆弱迹象，黎巴嫩军方表示，他们派兵进入以色列应撤出的「试点区」（pilot zone）时，以军朝黎军部署位置附近开火。

被问到华府是否会对以色列施加额外压力以促撤军时，川普说：「我们会关注这件事。」