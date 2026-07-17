川普全国演说再提选举舞弊说 多项指控缺乏证据支持

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今晚黄金时段发表演说，再度提出缺乏证据支持的指控，包括2020年大选舞弊及外国干预等说法，声称中国非法取得美国选民档案，并暗示委内瑞拉可能操纵美国选举投票机。

就在川普再度强调2020年大选落败是「被作票」之际，白宫公布最新解密情报文件，不过，川普的选举舞弊指控并未得到证实。

超过60起诉讼皆未能发现足以改变2020年选举结果的舞弊行为，选务官员及川普政府内部成员也一再驳斥他的说法。

加州大学洛杉矶分校（UCLA）选举法专家哈森（Rick Hasen）告诉法新社，川普只是「重复过去已遭驳斥的说法」。

他在部落格中写道：「川普甚至未试图指出有任何一个不具投票资格的选民在2020年大选中投票，也没提出任何投票机确实遭到入侵的证据。」

以下是针对川普部分说法所做的事实查核。

● 中国非法取得选民资料

川普指控中国「非法取得2.2亿美国选民档案，被视为史上最大规模选举资料外泄事件」。

他随后声称，中国企图「替拜登制造非法选票」。

然而在美国，选民名册大多属于公开纪录，各州依法必须维护，且这些档案经常依法提供贩售。

2021年3月解密的美国主要情报机构的一份报告指出「没有迹象显示有任何外国行为者企图在任何技术层面窜改投票过程」。

报告提到，美国情报圈的结论是他们有「高度信心」（high confidence）认定北京「虽曾考虑但未展开意在改变选举结果的影响力活动」。

另一份政府评估报告也同样判定，「没有证据显示任何与外国政府有关联的行为者」干预这场选举。

前马里科帕郡（Maricopa）书记官李谢（Stephen Richer）在社群平台X上发文指出，要策划这样一个捏造数千名假选民的阴谋，必须伪造社会安全号码、住所和身分证明，同时还要躲过侦测。

● 委内瑞拉

川普声称委内瑞拉在总统马杜洛（Nicolas Maduro）统治下的选举存在舞弊，并暗示美国的投票机容易受到类似的操纵。

这些说法呼应川普盟友在2020年提出的阴谋论，指控委内瑞拉企图透过选举软体公司Smartmatic来窜改美国的选票。

Smartmatic的系统在2020年大选仅用于一个没有争议的郡，其后也针对相关不实指控提出诽谤诉讼，最终不是达成和解，就是胜诉。

白宫今天公布的解密文件指出，委内瑞拉官员「持续研究操纵电子投票系统的可能性，并可能具备某种程度的能力」，但情报「并未明确证实大规模电子舞弊已在委内瑞拉的特定选举中成功实施」。

文件补充说明，「无论是Smartmatic还是委内瑞拉政府，都不具备」能够预测并「操纵委内瑞拉境外选举结果的能力」。

麻省理工学院（MIT）选举专家史都华（Charles Stewart）告诉法新社：「目前公开的资料都没有显示任何选票遭到操纵的证据。」

● 非公民选民

川普声称有数十万名非公民登记投票。非公民投票属于违法行为，且选举审计和独立研究均显示这种情况极为罕见，且选务制度设有多重防护机制，可防止非公民违法投票。