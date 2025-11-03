川普全球关税面临最高法院挑战

（法新社华盛顿2日电） 美国最高法院将于5日举行听证会，就川普前所未见地动用总统权力、实施大范围全球关税的合法性展开辩论。此案触及川普经济议程核心。

重返白宫以来，川普援引「紧急经济权力」，对美方认为不公平的贸易行为课徵「对等关税」，同时另行对美国的主要贸易伙伴墨西哥、加拿大与中国加徵关税。

但这些作为川普「美国优先」贸易政策关键支柱、旨在保护并提振美国产业的关税，很快就遭到法律挑战。

一个下级法院5月裁定川普超越职权限制不当徵收关税，但由于政府上诉，这些关税得以暂时维持。

联邦巡回上诉法院（Federal Circuit Court of Appeals）8月以7比4的裁决结果认定关税违法，并维持下级法院判决，川普随即将案件上诉至最高法院。

最高法院的最终裁决将具有重大影响，但可能耗时数月。

在保守派占多数的最高法院中，法官可能裁定这些关税违法，阻止美国对全球商品课徵相关关税；也可能支持川普的做法，为更多新关税开启大门。

本案同时关乎数以十亿计美元的关税收入，以及川普藉由关税施压、换取更有利贸易协议或达成其他政治目标的策略。

然而，最高法院的裁决，不会直接影响川普针对钢铁、铝材与汽车等特定产业所施加的关税。